Dall’Argentina, Beto Alonso: “De Rossi ha 36 anni ed è piuttosto grasso”

Non si placa la gioia del passaggio del turno in casa River Plate, dopo il passaggio in finale di Copa Libertadores ai danni del Boca Juniors. Molti sono gli ex giocatori dei millionarios ad aver commentato il match di ritorno della Bombonera, fra cui Norberto Alonso, idolo della tifoseria del Monumental.

L’ex calciatore ha fatto un affondo durissimo sugli xeneises ed, in particolare, su Tevez e Daniele De Rossi: “Il Boca non può vincere nulla, non ha gioco perchè ci sono troppi ex giocatori. Per esempio Tevez. Hanno poi venduto giocatori prendendone altri che non capisco come De Rossi. Ha 36 anni ed è piuttosto grasso”.

Foto: Boca Twitter