Argentina-Benin sarà l’ultima partita di Messi in Nazionale: il Monumental verso il tutto esaurito

16/09/2026 | 17:17:00

Lo scorso 31 agosto, con una emozionante lettera pubblicata sui suoi profili social, Leo Messi ha annunciato l’addio alla Nazionale argentina. Nelle ultime ore, però, la leggenda del calcio mondiale ha accettato l’invito del presidente dell’AFA, il Chiqui Claudio Tapia, di ricevere l’ultimo tributo dal suo popolo. Così, in occasione delle amichevoli contro la Bolivia e il Burkina Faso, la stella dell’Inter Miami sarà in gruppo, ma scenderà in campo soltanto il 6 ottobre, in occasione della partita contro il Benin. La Federazione argentina ha invitato tutti i giocatori del Mondiale del 2022, vinto in Qatar, a presiedere all’evento insieme alle loro famiglie. La sede scelta è la più importante e capiente del calcio argentino: El Mas Monumental, casa del River Plate. In attesa della vendita dei biglietti, cresce la febbre per l’ultimo tango del Diez.

Foto: Instagram Fifa World Cup