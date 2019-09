Argentina a valanga, Brasile ko con il Perù: i risultati di questa notte dall’America

Nella notte, si sono disputate ben sei amichevoli internazionali che hanno visto protagoniste le selezioni di Nord, Centro e Sud America. La vittoria più netta la ha trovata l’Argentina, vittoriosa per 4-0 sul Messico grazie alla tripletta dell’interista Lautaro Martinez e il rigore siglato da Paredes. Crolla il Brasile, battuto per 1-0 dal Perù con una rete a cinque minuti dalla fine, e anche il Cile, che perde 2-1 in rimonta con l’Honduras. Pari invece tra Stati Uniti e Uruguay e tra Colombia e Venezuela. Di seguito tutti i risultati e i rispettivi marcatori.

ore 02:00 Colombia-Venezuela 0-0

ore 02:00 Ecuador-Bolivia 3-0 (Estrada Martinez, Sornoza, Plata)

ore 02:00 USA-Uruguay 1-1 (Morris – Rodriguez B.)

ore 03:30 Honduras-Cile 2-1 (Elis, Rubio – Parot)

ore 04:00 Argentina-Messico 4-0 (Lautaro 3, Paredes rig.)

ore 05:00 Brasile-Perù 0-1 (Abram)

Foto: twitter Seleccion Peruana