Arezzo, ridotta l’inibizione per il ds Cutolo

25/09/2025 | 16:05:18

Arrivano buone notizie per il ds dell’Arezzo, Aniello Cutolo. Il direttore sportivo, allontanato durante la partita contro la Vis Pesaro, vinta 1-0, e sanzionato con un’inibizione fino al 30 settembre, ha ottenuto una riduzione della squalifica. Questo il comunicato della Corte Sportiva d’Appello:

“LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone – Vice Presidente

Paolo Tartaglia – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.

nell’udienza fissata per il 24 settembre 2025, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0012/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Aniello Cutolo in data 17.09.2025 avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.09.2025 inflitta al reclamante in relazione alla gara Arezzo/Vis Pesaro del 06.09.2025; udito l’Avv. Federico Menichini per il reclamante; sentito l’Arbitro; ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec”.

Foto: X Arezzo