Arezzo, in arrivo lo svincolato Gian Marco Ferrari

Come riportato stamattina da Arezzonotizie, Gian Marco Ferrari sta per diventare un nuovo giocatore dei toscani. Un centrale di esperienza per l’Arezzo, che attinge dal mercato degli svincolati. Gian Marco Ferrari è il nuovo colpo per l’Arezzo di Cristian Bucchi. Il difensore ex Sassuolo e Salernitana, tra le altre, arriva in Toscana da svincolato. L’ultima avventura, per il classe 1992, risale a quella con lo United FC.

Foto: Instagram Ferrari