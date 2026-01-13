Arena: “Momento indimenticabile. Sto imparando tanto da Gasperini”

Antonio Arena, uno dei protagonisti della serata della Roma, con il gol a 16 anni al debutto, ha parlato a Mediaset dopo il ko contro il Torino.

Queste le sue parole: “Era una momento bellissimo, mi sentivo un po’ nervoso, ma sono entrato pensando solo a giocare. E’ arrivato un bel cross da Wesley e c’ero lì io sul secondo palo. Ho fatto gol. Felice ed emozionato per quello che sto vivendo. Ovviamente dispiace per la sconfitta, speravo che questo gol potesse servirci ad andare avanti in coppa”.

Gasperini, un allenatore che nella crescita dei giocatori è stato magistrale. Tu quanto senti che la tua strada sarà lunga e larga? “Sì, ho fatto quattro partite in panchina e anche qualche allenamento. Dal Mister ho già imparato tante cose”.

Foto: sito Roma