Arena, 16 anni, segna un minuto dopo il suo esordio in Roma-Torino

13/01/2026 | 22:48:05

16 anni, 17 da compiere il 10 febbraio. Nato a Sydney da genitori italiani. Serata da sogno per Antonio Arena. Il ragazzino del vivaio della Roma, viene gettato nella mischia da Gasperini all’80’ di Roma-Torino di Coppa Italia. Granata avanti 2-1, Roma che vede l’eliminazione. Entra il ragazzino e pochi secondo dopo è gol. Cross di Wesley, insacca di testa Arena. 16 anni, 17 da compiere, è una serata magica, al di là di come finirà la gara. E’ una serata storica per la Roma e per Antonio Arena.

Foto: X Roma