Ardoino (ad Tether): “Juventus? Abbiamo soldi per sostenerla 2000 anni”

Paolo Ardoino, ad di Tether e nuovo azionista della Juventus si racconta in un’intervista al Corriere di Torino: “Quando abbiamo deciso di comprare le azioni del club? È un processo che durava da un po’ di tempo, qualche mese, nel quale abbiamo acquistato quote sul mercato: siamo ancora piccolini”.

Ardoino aggiunge. “Vorremmo poter aiutare l’attuale dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore. Ma dietro non c’è alcun piano machiavellico. Se abbiamo avvertito John Elkann o Exor? In passato, ci sono stati scambi con la dirigenza e la proprietà, per una valutazione strategica”.

Ecco da cosa nasce l’ingresso nella Juventus. “Direi che dietro c’è una serie di fattori, a partire dal tifo: sia io che Giancarlo (Devasini, il fondatore, ndr) siamo tifosi bianconeri. Non siamo un fondo speculativo. E pensiamo che la squadra abbia potenzialità incredibili, del resto la Juve è tra i club più importanti del mondo: e ci sembrava doveroso sostenere un’opportunità italiana”.

Diventare sponsor? Non lo escludo. Ma in questo momento non conosciamo i termini di un eventuale contratto di sponsorizzazione. Di certo non si fa tutto questo per pubblicità: abbiamo chiuso lo scorso anno con 13,7 miliardi di utili, abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la squadra per i prossimi 2000 anni. La Juve deve tornare dove merita. Sempre per questo ho scritto “Make Juve Great Again”. Slogan scelto perché ha funzionato. Anche se è vero che siamo vicini all’attuale amministrazione americana”.

Foto: Logo Juventus