Ardemagni-Frosinone, Trotta-Ascoli: una telefonata sblocca tutto

Matteo Ardemagni finalmente al Frosinone. Marcello Trotta in contropartita. Uno scambio che andava avanti da giorni e che si era bloccato per una serie di difficoltà, tali da consentire ad altre società (per esempio il Vicenza) di provare a chiudere per l’attaccante ormai in uscita dal club marchigiano. Poco fa una telefonata tra Frosinone e Ascoli ha permesso di perfezionare lo scambio ormai in dirittura.

