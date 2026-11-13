Ardemagni appende gli scarpini al chiodo: “Ho dato tutto quello che avevo, anche quando i gol non arrivavano”

13/11/2026 | 20:46:34

Matteo Ardemagni, uno dei bomber di provincia, dice addio al calcio dopo 21 anni, 472 presenze e 121 gol fra Cittadella, Modena, Perugia, Avellino e tante altre maglie. L’attaccante ha salutato, all’età di 39 anni, con un lungo messaggio sui social: “È arrivato il momento di salutare il calcio giocato.

Ho ripercorso la mia storia e l’ho messa su queste pagine. Sono fiero della strada fatta, anche dei passaggi più difficili.

Da bambino aspettavo la campanella per correre fuori a giocare. Inventavamo le porte con qualsiasi oggetto e ci divertivamo per ore. Bastava un pallone.

Poi, una sera, durante una cena in famiglia, squillò il telefono. Era il Milan. Quando mio papà mise giù la cornetta, ci guardammo tutti in silenzio. Il sogno stava cominciando.

A sedici anni lasciai casa per Milanello. Poco dopo mi allenavo con campioni davanti ai quali mi tremava la voce. E poi San Siro, i primi gol, la Serie A.

In mezzo, però, c’è stata tanta vita: la panchina, gli infortuni, le ripartenze. I compagni che mi hanno aiutato a crescere. Le città e i tifosi che mi hanno fatto sentire amato.

Ho indossato tante maglie. Con ognuna ho dato tutto quello che avevo. Anche quando i gol non arrivavano, non ho mai smesso di lottare.

Oggi, a trentanove anni, sento che è il momento di fermarmi.

Il primo grazie va alla mia famiglia, alla mia mamma e al mio papà. Per tutti i sacrifici che avete fatto per permettermi di inseguire questo sogno. Se oggi posso raccontare questa storia, lo devo anche a voi.

Grazie agli amici, ai compagni, ai tifosi e a tutte le persone incontrate nelle società in cui ho giocato. Ognuno di voi fa parte di queste pagine.

Ci sono sogni che nascono quando sei bambino e finiscono per diventare la tua vita.

Per me è stato così.

Grazie a tutti.

Grazie, calcio!

To be continued”