Arda Turan: “Mi ispiro a Luis Enrique e Simeone. Spero di portare un po’ di gioia in Ucraina”

16/07/2025 | 11:00:19

Intervistato da Marca, il tecnico dello Shakhtar Donetsk Arda Turan ha parlato delle sue idee da allenatore: “Ho imparato molto da ogni allenatore con cui ho lavorato. In difesa, mi ispiro alle soluzioni di Simeone. In attacco, posso dire di essere stato influenzato da Luis Enrique. Ho imparato molto da Fatih Terim su come costruire relazioni con i giocatori e prendere decisioni nei momenti critici e di grande pressione. Cerco di trarre ispirazione dalle migliori qualità di ogni allenatore e di creare la mia versione. Siamo venuti in Ucraina per aggiungere un po’ di gioia alla vita delle persone attraverso il nostro lavoro”.

FOTO: X Shakhtar Donetsk