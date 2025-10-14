Architetto Foster: “Nuovo San Siro progetto entusiasmante. Stadio moderno ma non mancheranno i richiami storici”

14/10/2025 | 15:21:02

Lord Norman Foster, l’architetto che ha presentato il progetto del nuovo Stadio San Siro, ha parlato in merito alle prime indiscrezioni sull’impianto.

Queste le sue parole: “È un progetto straordinario. Due squadre, due proprietari, la città e un’eccezionale struttura iconica. Ma il periodo storico ci dice che inevitabilmente c’è bisogno di un nuovo stadio. Tutti hanno un forte interesse per questo, e anche i tifosi. È prematuro per parlarne ma sarà un grande progetto. Spero di tornare presto qui per condividere il frutto del nostro lavoro con tutte le persone coinvolte. Questo è l’inizio di un viaggio, che può rispettare quella eredità ma creare qualcosa di nuovo. Così che i ricordi di una storia, che inizia nel 1926 e va avanti attraverso gli anni ’50, ’80 e ’90, possano rimanere. Penso che sia una sfida eccitante e San Siro è un simbolo molto potente che dovrebbe essere rispettato. Il processo è iniziato e siamo tutti molto ottimisti, entusiasti e impegnati”.