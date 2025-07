Archie Brown, non solo il Milan: c’è anche il Bologna

07/07/2025 | 22:15:49

Non solo Milan e Lazio su Archie Brown. Come riportato da TransfeerFeed, il Bologna ha espresso interesse per il terzino sinistro classe 2002 di proprietà del Gent. Nell’ultima stagione con la squadra belga, Brown ha totalizzato 46 presenze tra campionato e coppa, mettendo a segno 1 gol e fornendo anche 6 assist.

Foto: Instagram Archie Brown