Archie Brown: il Fenerbahce mantiene il vantaggio e chiude

12/07/2025 | 10:34:46

Archie Brown andrà al Fenerbahce. Il terzino del Gent raggiungerà Istanbul e si metterà a disposizione di Mourinho, operazione vicina ai 10 milioni. Ieri era stata fatta molta filosofia sul fatto che Brown spingesse per il Milan, al punto che nelle ultime ore era circolata una voce (non troppo fondata) che avrebbe raggiunto l’Italia per le visite. Il Milan ha provato a inserirsi, ma la filosofia sulla sua preferenza verso i rossoneri è stata smontata dai fatti. Soltanto una presa di posizione forte avrebbe cambiato le carte in tavola, ma non c’è stata. Il Fenerbahce aveva accumulato un vantaggio due sere fa che si è rivelato incolmabile, malgrado i tentativi rossoneri. Mourinho è pronto ad accogliere l’ultimo acquisto del suo club.

Foto: Instagram Archie Brown

English version