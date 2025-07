Archie Brown-Fenerbahce come Felipe Anderson-Juve: è il mercato

12/07/2025 | 14:30:47

Archie Brown può spiegare quanto vuole, ma la “toppa” c’è. Soprattutto per chi ieri sera aveva raccontato che la sua priorità sarebbe stato il Milan, che il Milan si sentiva in vantaggio, invece il giorno dopo ha scoperto che il terzino stava prendendo un volo per Istanbul, destinazione Fenerbahce. In realtà – come spiegato – da ieri mattina il club rossonero stava solo osservando, interessato, conoscendo lo scatto importante Fenerbahce della sera precedente. Diventa anche patetico prendersela con il Milan soltanto per giustificare il “buco”: il Milan avrà pure sbagliato la strategia, ma si parlava di visite programmate, di svolta già consumata. Se avete voglia di sentir parlare Archie Brown da parte di chi accende le virgolette per giustificare l’ennesimo tir preso in faccia, fate pure. A noi questa storia ricorda quella di Felipe Anderson, storia di metà aprile 2024: chi aveva mandato Brown al Milan in quel caso aveva spedito con certezza Felipe Anderson alla Juve, salvo scoprire – pochi minuti dopo – che il brasiliano aveva scelto il Palmeiras con tanto di lancio sui social del club. È il mercato…

Foto: Instagram Archie Brown