Arbitro somalo arriva da migrante e debutta in Inter-Atalanta U17. Gli auguri di Gravina

“In bocca al lupo a Saiyd Ali Hussein per il suo esordio”. Il Presidente federale Gabriele Gravina rivolge il suo augurio al giovane arbitro somalo, che domenica alle ore 14.30 esordirà in una gara italiana, Inter-Atalanta Under 17, in programma al Centro Sportivo Giacinto Facchetti. Come si legge sul sito della FIGC, Gravina, nei giorni scorsi, aveva annunciato la volontà di concedere a questo ragazzo la possibilità di arbitrare, cosa che già succedeva nel suo Paese di origine, la Somalia. “Saiyd Ali Hussein è un giovane somalo arrivato in Italia, lo abbiamo fatto incontrare con l’Associazione Italiana Arbitri perché dirigeva partite della Premier League in Somalia, un Paese in guerra – aveva spiegato Gravina -. Un viaggio lunghissimo il suo, passato dalla Turchia, poi Crotone e infine Milano. Gli abbiamo consegnato la divisa da arbitro e ora potrà scendere in campo”.

Mentre scappava dalla sua terra, dalla guerriglia per le strade di Mogadiscio, Siyad Ali Hussein più volte si era provato a immaginare quale sarebbe potuto essere il suo futuro. Alle spalle si lasciava la Somalia, la sua casa. Il domani invece era un gigantesco punto interrogativo. Siyad è uno dei pochi che è riuscito a uscire da un incubo. Dopo tanti mesi di viaggio, dopo aver dovuto vivere attimi di paura, è arrivato a Crotone e quindi al centro accoglienza di Milano. Nelle lunghe giornate di viaggio, quasi sempre a piedi, aveva anche ripensato alla sua passione. Quando è arrivato in Italia ha chiesto se ci fosse la possibilità di riprendere un fischietto in mano, di continuare a coltivare la propria passione. Il giovane somalo è stato accolto dalla sezione Aia di Saronno. Dopo aver verificato la regolarità dei documenti e dopo le rituali visite mediche, Siyad è diventato un componente dell’Aia e da domenica potrà tornare in campo.

Foto: sito FIGC