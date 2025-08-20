Arbitri, le designazioni della 1a giornata di Serie A: Ayroldi fischia Sassuolo-Napoli, La Penna per Inter-Torino
20/08/2025 | 17:25:31
La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali della prima giornata di Serie A. Inter-Torino a La Penna, Ayroldi fischia in Sassuolo-Napoli:
Genoa – Lecce : Massa
Costanzo – Bianchini
IV: Zanotti
Var: Abisso
Avar: Maresca
Sassuolo – Napoli: Ayroldi
Lo Cicero – Yoshikawa
IV: Rapuano
VAR: Di Bello
AVAR: Aureliano
Milan – Cremonese: Collu
Di Gioia – Mokhtar
IV: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini
Roma – Bologna: Zufferli
Mondin – Miniutti
IV: Marchetti
VAR: Mazzoleni
AVAR: Fabbri
Cagliari – Fiorentina: Sozza
Fontemurato – Biffi
IV: Mucera
VAR: Di Paolo
AVAR: Guida
Como – Lazio: Manganiello
Meli – Alassio
IV: Turrini
VAR: Aureliano
AVAR: Chiffi
Atalanta – Pisa: Arena
Palermo – Politi
IV: Marinelli
VAR: Ghersini
AVAR: Doveri
Juventus – Parma: Marcenaro
Scatragli – Zingarelli
IV: Sacchi
VAR: Meraviglia
AVAR: Fabbri
Udinese – Hellas Verona: Tremolada
Moro – Ceccon
IV: Perenzoni
VAR: Gariglio
AVAR: Guida
Inter – Torino: La Penna
Dei Giudici – Cavallina
IV: Crezzini
VAR: Paterna
AVAR: Chiffi
FOTO: X Uefa