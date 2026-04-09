Arbeloa: “Vorrei poter giocare sempre al Bernabéu. Continueremo a lottare, sappiamo cosa rappresentiamo”

09/04/2026 | 18:43:00

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Girona. Queste le sue parole:

“I fischi a Vinicius contro il Bayern? Sapete cosa penso di lui, cosa rappresenta per me come allenatore e le prestazioni che ha offerto da quando sono in panchina. I fischi fanno parte delle richieste di questi tifosi e li considero normali. Altri allenatori potrebbero percepire un’atmosfera ostile, ma è normale. Se abbiamo avuto delle occasioni contro il Bayern, è stato grazie alla spinta del pubblico del Bernabéu. Vorrei poter giocare sempre al Bernabéu. Domani voglio scendere in campo e vincere, non penso alle rotazioni, alla prossima partita, e schiererò una squadra all’altezza del compito. Un’altra battuta d’arresto ci tirerà fuori dalla lotta per il campionato? Sappiamo che ogni partita è fondamentale e che il margine di errore è ridotto. Continueremo a lottare, sappiamo cosa rappresentiamo”.

Foto: X Real Madrid