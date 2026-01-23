Arbeloa: “Vinicius resterà al Real? Non dipende da me, ma spero che continui a fare la storia qui”

23/01/2026 | 15:03:41

Il tecnico del Real Madrid Arbeloa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal, soffermandosi anche sul mercato:”Vincere è la cosa più importante, al di là dei moduli. Voglio rivedere il carattere e la mentalità mostrati l’altro giorno: andare tutti nella stessa direzione è ciò che rappresenta il Real Madrid. Mi ha impressionato per leadership, tecnica, carattere e mentalità vincente. Ha fatto uno sforzo enorme, è il prototipo del giocatore del Madrid. Vinicius resterà al Real? Non dipende da me, ma ovviamente spero continui a fare la storia qui. Spero che quanto visto a Monaco sia l’inizio di qualcosa. C’è tanto da lavorare, ma il gruppo ha dimostrato umiltà e voglia di crescere”.

foto x real madrid