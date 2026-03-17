Arbeloa: “Vinicius è un fenomeno. Il rosso a Bernardo ha cambiato tutto. Con il Bayern altra super sfida”

17/03/2026 | 23:40:39

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato a Sky dopo la qualificazione ai quarti di Champions League.

Queste le sue parole: “L’espulsione di Bernardo Silva ha cambiato tutto, soprattutto così presto: dopo il rosso è stato molto più semplice. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare e chiudere prima la gara”.

Come stanno Courtois e Mbappé? “Courtois ha un piccolo fastidio, abbiamo deciso di non rischiarlo visto che ci aspetta il derby con l’Atletico Madrid. Mbappé è rientrato in partita, sta recuperando la miglior forma fisica, ma l’ho visto bene”.

La gara di Vinicius? “Non ha avuto molta fortuna, ma è stato spettacolare: una minaccia costante per gli avversari e per noi un giocatore fondamentale”.

Domani c’è Bayern Monaco-Atalanta “Il Bayern ha vinto 6-1 all’andata, penso che passerà il turno facilmente, anche se l’Atalanta cercherà di rendergli la vita complicata. Come è stato complicato per noi passare il turno: non è facile battere una squadra come il Manchester City di Guardiola. Contro il Bayern sarà un’altra grande sfida”.

Ora c’è da festeggiare Brahim Diaz, visto che è appena diventato campione della Coppa d’Africa “Sì, non lo sapevo, ora gli farò i complimenti.”

Foto: sito Real Madrid