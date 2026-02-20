Arbeloa: “Vinicius è triste, la UEFA dimostri che non sono solo parole”

20/02/2026 | 18:20:19

Arbeloa ha parlato in conferenza stampa tornando sul caso Vinicius e sul caso dell’insulto razzista di Prestianni durante Benfica-Real Madrid: “Vinicius è triste, come tutti noi, ed è profondamente indignato. È un atto razzista che non vogliamo più vedere: non ha posto nel nostro sport. Abbiamo una grande opportunità per fare in modo che non resti impunito. È inaccettabile e non lo tollereremo. Su queste cose ci troveranno sempre dall’altra parte, soprattutto quando coinvolgono un collega professionista, niente giustifica quello che è accaduto. La UEFA? È il momento di dimostrare che non sono solo parole. Negli anni hanno fatto un buon lavoro, ora serve un altro passo. Tutti hanno visto cosa è successo. Non possiamo cambiare argomento”.

foto sito real madrid