Arbeloa: “Vinicius è triste e indignato. Questo non è più calcio”

20/02/2026 | 20:33:30

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato in conferenza stampa, tornando sulla questione Vinicius e la vicenda razzismo in casa del Benfica.

Queste le sue parole: “Vinícius è triste, come lo siamo tutti, ed è profondamente indignato. È un atto razzista che non vogliamo più vedere: non ha posto nel nostro sport”, ha spiegato Arbeloa. Poi il passaggio più netto: “È inaccettabile e non lo tollereremo. Su queste cose ci troveranno sempre a opporci, soprattutto quando coinvolgono un collega professionista. Niente giustifica ciò che è accaduto, questo non è più calcio”. impunito”.

Foto: sito Real Madrid