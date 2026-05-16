Arbeloa: “Se Mourinho dovesse tornare sarei felicissimo. Sarà sempre uno dei noi”

16/05/2026 | 12:10:37

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha parlato anche del possibile ritorno di Mourinho: “Sono sempre stato chiaro su José. Da madridista, sento che lui è il numero uno. Ho detto lo stesso in Champions. Lo pensavo un mese fa e continuerò a pensarlo. Sarà sempre ‘uno di noi’. Se dovesse tornare, sarò felicissimo che sia di nuovo a casa”.

foto sito real madrid