Arbeloa: “Ronaldo è un extraterrestre. Ma se c’è qualcuno che può battere i suoi record quello è Mbappé”

10/02/2026 | 13:30:49

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato ai canali ufficiali del club, coccolandosi il gioiellino, Kylian Mbappé.

Arbeloa lo paragona a Cristiano Ronaldo e afferma, che se c’è uno in grado di superare i suoi record, quello è il francese: “Cristiano Ronaldo era qualcosa di extraterrestre, impossibile da eguagliare. Ma se qualcuno può farlo, è Kylian Mbappé”.

Foto: sito Real Madrid