Arbeloa: “Quello che succede nello spogliatoio dovrebbe rimanere lì. Ora dobbiamo concentrarci sulla partita”

09/05/2026 | 11:00:05

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Clasico. Queste le sue parole:

“Che tipo di Clasico mi aspetto? Mi aspetto una grande partita contro un grande avversario, non vedo l’ora, è la partita che tutto il mondo attende con più impazienza. La lite tra Valverde e Tchouaméni? Sono orgoglioso della risolutezza con cui il club ha agito. I giocatori si sono scusati con i tifosi, e questo mi basta. Non ho intenzione di crocifiggere pubblicamente i miei giocatori perché non lo meritano, per il loro impegno e la loro dedizione, per l’amore che provano per questa maglia, e non lo dimenticherò. Si stanno dicendo tante bugie. È una bugia che non siano professionisti, ed è falso che mi abbiano mancato di rispetto o che non giochino perché hanno problemi con me. Non lo permetterò perché è completamente falso. Quello che succede nello spogliatoio del Real Madrid dovrebbe rimanere nello spogliatoio del Real Madrid, ed è questo che mi fa più male. Situazioni del genere sono sempre successe, ma non le giustifico in alcun modo. È stato un incidente, e siamo stati sfortunati che Fede si sia procurato un taglio; c’entra più la sfortuna che l’accaduto in sé. Si sono scusati, e ora dobbiamo concentrarci sulla partita”.

Foto: X Real Madrid