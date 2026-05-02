Arbeloa: “Ogni partita è vita al Real. Dobbiamo imparare a interpretare meglio alcune situazioni”

02/05/2026 | 11:20:52

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Espanyol. Queste le sue parole:

“Mourinho? Capisco tutte le domande, ma la mia unica risposta sarà sempre la stessa: il futuro è domani. Ogni partita è vita al Real Madrid, perché è così che la intendo e la vivo. Se mancano carattere o leadership? Siamo una squadra molto giovane; basta guardare l’età media dei giocatori. Dobbiamo imparare a interpretare meglio alcune situazioni in campo, ma è normale avere qualche sconsideratezza tipica della giovinezza. Ci sono giocatori con molta personalità”.

Foto: X Real Madrid