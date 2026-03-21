Arbeloa: “Non vedo l’ora di ammirare un Bernabéu gremito. Mbappé? Siamo entusiasti di riaverlo con noi”

21/03/2026 | 11:38:04

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole:

“Sono emozionato e impaziente. È una partita importante per il significato di questi tre punti, per i tifosi e per l’entusiasmo che si è creato. È una delle partite più belle che si possano vivere. Non vedo l’ora di vedere un Bernabéu gremito. L’infortunio di Courtois? Quando mando un giocatore in campo, ci sono sempre dei rischi. Pochissimi calciatori scendono in campo al 100%, senza alcun fastidio. È normale. All’intervallo voleva continuare a giocare, e sono stato io a decidere di fermarlo. Anche per la massima fiducia che ho in Lunin. È un grande portiere e lo dimostrerà. Ora, il miglior portiere della storia si infortuna e ne abbiamo un altro. Non ci siamo prefissati delle scadenze; ​​queste due settimane di riposo ci aiuteranno, ma non abbiamo fissato alcun termine. Mbappé? Ve l’ho già detto, il giorno in cui è tornato è stato perché era al 100%. A Manchester ha dimostrato di essere in ottima forma, e le sue sensazioni sono la cosa più importante. Abbiamo la massima fiducia e le massime garanzie, e siamo entusiasti di riaverlo con noi. È al 100%”.

Foto: X Real Madrid