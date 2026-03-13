Arbeloa: “Mbappé sta migliorando ogni giorno. Courtois? Il miglior portiere nella storia del Real Madrid”

13/03/2026 | 12:20:32

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match l’Elche. Queste le sue parole:

“L’Elche? Affrontiamo questa partita con la mentalità di chi si gioca il titolo. È una partita cruciale in casa e vogliamo ricreare un’atmosfera simile a quella di mercoledì. I nostri avversari giocano molto bene, meglio di quanto suggerisca il loro bottino di punti. Ci hanno messo in difficoltà nella gara d’andata e siamo pronti a dare il massimo, consapevoli della loro tenacia. Il nostro unico obiettivo è vincere contro l’Elche. Mbappé? Sta migliorando ogni giorno e i suoi progressi stanno andando secondo il piano che avevamo stabilito quando abbiamo deciso di fermarci e abbiamo fatto i test. Sta molto bene. Non sarà disponibile domani, ma siamo fiduciosi che sarà pronto per andare a Manchester. Courtois? Ho giocato con alcuni dei migliori portieri del mondo, e alcuni di loro sono considerati tra i migliori della storia, ma quello che ho visto fare a Courtois non l’ho visto fare da nessun altro. Sono sicuro che stiamo guardando il miglior portiere nella storia del Real Madrid”.

Foto: X Real Madrid