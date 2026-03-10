Arbeloa: “Manchester City? Siamo il Real Madrid. Non ci sentiamo inferiori a nessuno”

10/03/2026 | 17:50:22

Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Manchester City, valida per l’andata degli ottavi di Champions League.

Queste le sue parole: “Siamo il Real Madrid, non ci sentiamo mai inferiori a nessuno. Conosciamo tutti molto bene l’avversario, il club, l’allenatore Pep Guardiola e i giocatori. Sono stati campioni due anni fa, ma noi affrontiamo la gara con grande entusiasmo. Domani giocheremo per vincere”.

Tuttavia il Real dovrà fare i conti con le numerose assenze per infortunio, da Mbappé a Bellingham, passando per Militao, Carreras e Rodrygo. Su Mbappé, alle prese con una distorsione al ginocchio, Arbeloa ha confidato tuttavia: “Sta molto meglio. Come ho detto, si tratta di valutare giorno per giorno la sua evoluzione, ma questa settimana è stata molto positiva. Ci aspettiamo che torni presto”.

Sulla sfida a Guardiola: “Pep ha sempre una sorpresa pronta. È un tecnico che, per quanto tu possa studiare le sue squadre, avrà sempre preparato qualcosa di diverso. Mi sorprenderebbe se non ci fossero cambiamenti nella loro struttura o nel modo di attaccare”.

Foto: sito Real Madrid