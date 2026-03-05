Arbeloa: “Lotteremo fino alla fine per la Liga, ma qui la pressione è alta. Mbappé migliora”

05/03/2026 | 13:20:01

Il tecnico del Real Madrid Arbeloa ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo subito due sconfitte consecutive in Liga, e in un club come il Real Madrid la sconfitta è sempre difficile da gestire a causa della pressione, ma siamo concentrati solo sulla partita di domani. Siamo consapevoli di cosa ci aspetta e del livello che dobbiamo raggiungere contro un avversario così forte. Mancano 16 partite e siamo indietro di quattro punti. È tutto ciò a cui pensiamo, e finché potremo matematicamente lottare per il titolo, lo faremo. Non riesco a immaginare il Real Madrid fare altro che lottare. Dopo due sconfitte, capisco che l’atmosfera non sia delle più positive. Mbappè? Parlo con lui ogni giorno e, naturalmente, abbiamo un quadro chiaro di cosa gli sta succedendo e di come sta. Sta migliorando ogni giorno ed è un processo che continueremo a monitorare quotidianamente”.

foto sito real madrid