Arbeloa: “Io ad interim? Resterò fino a quando il Real mi vorrà. Mourinho non l’ho sentito”

13/01/2026 | 15:23:50

Arbeloa ha parlato in conferenza stampa da nuovo tecnico del Real Madrid: “Sono qui da 20 anni e resterò finché il Madrid non vorrà. Questa è casa mia. La gestione dei giocatori? Non è qualcosa che mi preoccupa molto. Abbiamo una squadra con grandi calciatori e sono tutti ragazzi molto bravi, non c’è nessuno più interessato a vincere titoli dei giocatori. Gli ho detto che il periodo migliore della mia vita è stato giocare a Madrid, e che devono goderselo. È stato un buon primo contatto. Non gli ho parlato. Per me è stato un privilegio essere addestrato da lui, una persona che mi ha influenzato molto. Sarò Arbeloa, non ho paura del fallimento, ma se volessi essere Mou fallirei clamorosamente”.

foto x real madrid