Arbeloa: “Incontrare di nuovo Mourinho è speciale. Mbappé parte con il gruppo”

16/02/2026 | 22:24:32

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benfica.

Queste le sue parole: “Come ho appena risposto, posso solo dire che auguro sempre il meglio a José Mourinho. Il mio obiettivo è eliminare il Benfica, ovviamente, e poi, che vinca tutto. E da lì, gli auguro tutto il meglio. Ma incrociare Mourinho è sempre speciale”.

Sorpreso da Mourinho tre settimane fa, nella vittoria del Benfica per 4-2? “No, non credo che mi sorprenderà; so perfettamente di cosa sono capaci. Ho già detto qui che non importava se si fossero presentati con la loro squadra della Youth League, perché l’intensità sarebbe stata al massimo. Domani… più o meno la stessa cosa. Sono capaci di giocare ancora meglio, e dobbiamo essere preparati. Dobbiamo essere tutti chiari su cosa ci aspetta”.

Su Mbappé “È qui, è venuto con noi. Si allenerà. E… domani vedrete se giocherà o no”. Sull’accoglienza che avrà Mourinho al Bernabeu al ritorno “Sarà accolto da una grande ovazione, perché i tifosi del Real Madrid sanno tutto quello che José ha fatto per il club, dando il massimo e anche di più. Quindi sono sicuro che sarà accolto da una grande ovazione”.

Foto: sito Real Madrid