Arbeloa: “Il mio obiettivo è che il Real Madrid vinca sempre. Ho detto ai giocatori di pensare solo al club”

23/04/2026 | 11:52:20

Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Betis. Queste le sue parole:

“Credo che il mio obiettivo principale non debba essere motivare i giocatori. La mia più grande preoccupazione è prepararli ad affrontare ciò che li attende in campo. Le aspettative che si autoimpongono devono essere in linea con ciò che questa maglia rappresenta. Il ‘mi piace’ di Mbappé a un post su Mourinho? Non mi dà fastidio che Mbappé metta ‘mi piace’ ai post di Mourinho o di Julia Roberts. Se mi sto giocando tutto? Il mio obiettivo è che il Real Madrid vinca ogni volta che gioca. Non la mia posizione. Le sei partite rimanenti sono fondamentali per noi. Dobbiamo fare uno sforzo enorme e ho detto ai giocatori di pensare solo al Real Madrid”.

Foto: X Real Madrid