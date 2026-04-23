Arbeloa: “Carvajal? Gioca chi è più in forma. In questo momento lui non lo è”

23/04/2026 | 21:30:03

Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, ha risposto, in conferenza stampa, alle domande su Dani Carvajal, sul perché non giochi stabilmente.

Queste le sue parole: “Trent è in una forma straordinaria, merita di giocare e le sue prestazioni sono impeccabili. Ogni partita è fondamentale per me; se schiero un giocatore, è perché credo lo meriti e penso sia la scelta giusta per vincere. Carvajal? È molto semplice, giocano solo in undici. Non è che gli altri non siano capaci, so quanto si allenano bene, ma devo fare delle scelte e questo è quanto. Gioca chi è più in forma e in questo momento lui non lo è”.

Foto: sito Real Madrid