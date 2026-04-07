Arbeloa avverte il Bayern: “Il Real Madrid può vincere ovunque, ci basta un gol”

07/04/2026 | 23:50:28

Alvaro Arbeloa ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco: “Siamo a un solo gol dalla possibile qualificazione. E siamo capaci di vincere ovunque. Sul 2-0, sì, sarebbe stato più difficile. La squadra si è ripresa bene dopo il secondo gol e ha dimostrato carattere. Avremmo potuto segnare un altro gol in un’occasione, ma siamo ancora in partita. Il Real Madrid può vincere in qualsiasi stadio”.

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