Arbeloa attacca: “Non vedo l’ora che Messi si ritiri. Quando il Barça perde…”

Alvaro Arbeloa, ex calciatore del Real Madrid, ai microfoni di “El Chiringuito” ha attacco Leo Messi e il Barcellona. Queste le sue dichiarazioni: “Barcellona? Spero che perda pure in allenamento, perché quando il Barça perde è sempre una cosa positiva per il Real. Messi? È bravo, ma non sono mai stato in grado di godermelo. E non credo che lo farò mai. Anzi, spero che non gli manchi troppo per ritirarsi, conto i giorni”.

Foto: fichajes.net