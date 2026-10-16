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Arbeloa a rischio esonero al Fulham? “Non penso al mio futuro, è stata una settimana normale”

16/10/2026 | 17:35:49

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Il tecnico del Fulham Arbeloa, fanalino di coda in Premier, ha parlato così in conferenza stampa sulla situazione riguardante la sua panchina: “Per me è stata una settimana normale, durante la quale abbiamo lavorato duramente e ci siamo preparati per una partita difficile contro una squadra molto forte. Ho visto l’impegno dei giocatori in allenamento. Sono totalmente concentrati sulla partita di domani. La cosa più importante è la prestazione dei miei giocatori. Non si tratta del mio futuro. Come ho già detto, si tratta del club e dei miei giocatori. Vogliono essere ricompensati e offrire una prestazione che permetta loro di regalare una vittoria ai tifosi”.
foto sito fulham