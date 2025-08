Araujo sul futuro: “Resto al 100%. Lo scorso anno ho perso fiducia per un motivo “

04/08/2025 | 16:15:39

Al termine della goleada inflitta dal Barcellona ai coreani del Daegu, si è presentato ai microfoni della stampa, accompagnato dal tecnico Hansi Flick, Donald Araujo. L’oggetto del desiderio della passata stagione della Juventus ha risposto alle varie domande, confermando la sua più grande priorità: la permanenza in Catalogna. Di seguito l’estratto delle sue dichiarazioni: “Permanenza al Barcellona? Ne sono certo. Sono molto felice qui, non avete ancora visto il meglio di Ronald e quello arriverà nei prossimi anni. Sono pronto per questo. Mentalmente sono molto fiducioso, anche se l’anno scorso ho perso un po’ di fiducia a causa dell’infortunio. Quest’anno sono molto motivato”.

Foto: Instagram Araujo