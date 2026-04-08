Araujo: “Sconfitta amara. Ma possiamo ribaltare il risultato al ritorno”

09/04/2026 | 00:10:03

Il difensore del Barcellona, Araujo, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid.

Queste le sue parole: “Ci abbiamo provato, ma non è bastato. Siamo scesi in campo più forti nel secondo tempo, anche con un uomo in meno. Abbiamo avuto il possesso palla, ma non siamo riusciti a trovare la rete. Siamo delusi dalla sconfitta, ma credo che possiamo ribaltare la situazione. Questa squadra ha la capacità di reagire. Ne sono convinto. Lo abbiamo già fatto molte volte. È difficile giocare nel loro stadio. Se qualcuno può farcela, siamo noi. Li attaccheremo. Rashford ha avuto un’occasione, avremmo potuto segnare e questo avrebbe cambiato la partita. Ci abbiamo provato, non c’è nulla da criticare alla squadra. Credo che alcuni dei nostri giocatori fossero più stanchi. Dobbiamo mantenere un atteggiamento positivo e crederci”.

Foto: Instagram Barcellona