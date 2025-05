Araujo promette: “Presto il Barcellona vincerà anche la Champions”

17/05/2025

Intervenuto ai canali ufficiali del Barcellona, Araujo ha parlato in conferenza stampa dei prossimo obiettivi dei catalani dopo la vittoria della Champions League: “Ci manca quella Champions, che è ciò che si meritano i tifosi, ma arriverà. Abbiate fiducia. Siamo molto contenti del trionfo in Liga. Abbiamo lavorato tanto questa stagione, tantissimo. All’inizio nessuno credeva in noi e ora siamo campioni. Il club ha cambiato cose importanti. Abbiamo uno staff molto valido e la Masia è incredibile”.

Foto: Instagram Araujo