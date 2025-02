Araujo: “Firmerei per una finale di Champions con il Real”

“Certo che firmerei per una finale di Champions League contro il Real Madrid. Sarebbe una grande partita, ma dobbiamo fare la nostra parte”. Intervistato da Sport il difensore del Barcellona Roland Araujo ha parlato così della possibilità di vedere Il Clasico in scena il prossimo 31 maggio.

Poi ha proseguito: “La Champions League è molto competitiva e in questa fase non ci sono avversari facili, ci attendono due partite e dipenderà tutto da come le affronteremo. Crediamo di potercela fare e di poter arrivare fino alla finale, sarebbe grandioso come traguardo. Ora però dobbiamo pensare una partita alla volta come ci dice l’allenatore, ma questa quadra può battere chiunque anche se nel calcio sappiamo che tutto può succedere”.

Foto: Instagram Araujo