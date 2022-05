Araujo è uscito in ambulanza per un colpo alla testa

Attimi di paura ieri sera a Barcellona, durante la sfida dei blaugrana contro il Celta Vigo vinta dalla formazione di Xavi per 3-1. Araujo è dovuto uscire anzitempo dal terreno di gioco per un colpo alla testa a causa di uno scontro involontario avvenuto con il compagno di squadra Gavi. Il giocatore è stato immediatamente immobilizzato e portato via in ambulanza.

Il Barcellona a riguardo espone un comunicato che recita: “Ronald Araujo ha subito una commozione cerebrale ed è stato portato in ospedale per sottoporsi a ulteriori esami”

Foto: Twitter Barcellona