Araujo dimesso dall’ospedale: il comunicato

Dopo la grande paura di ieri sera, arrivano buone notizie per Xavi. Araujo che ieri è uscito come già anticipato, anzitempo dal terreno di gioco per un colpo alla testa, è stato dimesso dall’ospedale dopo aver effettuato correttamente i test medici. Il Barcellona a riguardo pubblica un post con il comunicato medico che recita: “I test medici del giocatore della prima squadra Ronald Araujo sono stati soddisfacenti ed è stato dimesso dall’ospedale”

[COMUNICAT MÈDIC] Les proves complementàries al jugador del primer equip Ronald Araujo han resultat satisfactòries i ha estat donat d’alta hospitalària. La seva evolució en marcarà la disponibilitat pic.twitter.com/BQ2jGDexa5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 11, 2022

Foto: Twitter Barcellona