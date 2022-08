Aramu-Genoa finalmente in chiusura. Hernani-Reggina da lunedì

Dopo un’autentica telenovela, la trattativa per Mattia Aramu al Genoa si è ormai sbloccata. Ieri sera vi avevamo raccontato che l’affare per il trasferimento dell’esterno dal Venezia al club rossoblu era entrato in una fase di stallo. Nel pomeriggio nuovi contatti, accordo per tre anni e mezzo, al Venezia una cifra tra 2 e 2,5 milioni. E da lunedì verranno perfezionati i dettagli per il trasferimento del centrocampista Hernani alla Reggina con il placet del Parma.

Foto: Instagram Aramu