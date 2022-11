Arabia Saudita, Yasser Al-Shahrani è in condizioni stabili dopo due interventi chirurgici

Tramite un comunicato ufficiale delle Federazione Saudita, sono state aggiornate le condizioni del difensore Al-Shahrani che aveva subito un terribile infortunio nella partita contro l’Argentina, per una ginocchiata in faccia di un suo compagno. Tramite il profilo twitter dell’Arabia Saudita è stato confermato che è in condizioni stabili e che sta bene ma seguiranno continui aggiornamenti, il difensore ha lasciato l’ospedale ed è tornato a casa.

Foto: Twitter Fifa