Arabia Saudita, una Rolls-Royce per tutti i protagonisti della clamorosa vittoria contro l’Argentina

Bin Salman, principe dell’Arabia Saudita darà come premio a tutta la squadra una Rolls-Royce dopo la vittoria contro l’Argentina. La macchina sarà una Phantom, dal valore di circa 500 mila euro l’una, per una spesa totale di 13 milioni. Dopo aver proclamato una giornata di festa nazionale, c’è un’altra sorpresa per i giocatori sauditi. Il principe spera che il regalo possa motivare ulteriormente la squadra di Renard, per provare ad arrivare agli ottavi di finale. Una qualificazione al turno successivo che non arriva da 28 anni.

Foto: Twitter Fifa