Arabia Saudita, la vittoria con l’Argentina diventa festa Nazionale. L’annuncio del Re: “Domani scuole e uffici chiusi”

Che fosse una giornata storica per l’Arabia Saudita, quella di oggi, lo si era capito. Battere l’Argentina a un Mondiale è un’impresa assolutamente incredibile. Tanto incredibile da renderla una festa Nazionale.

Il Re dell’Arabia Saudita, infatti, Salman, ha indetto un giorno festivo per domani.

La notizia arriva dall’agenzia di stampa saudita con le parole del Re: “Mercoledì 23/11 è stato annunciato come giorno festivo per tutti i dipendenti e gli studenti dell’Arabia Saudita dopo che la vittoria della Nazionale contro l’Argentina. Il re Salman ha approvato il suggerimento del principe ereditario Mohammed bin Salman di celebrare la vittoria della nazionale con una vacanza”.

Foto: twitter FIFA