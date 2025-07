Arabia, Napoli: ma quando? Kean e la Fiorentina, una questione di coerenza

14/07/2025 | 23:04:24

Una questione di coerenza. Quella di Moise Kean ma anche quella di non cambiare versione 48-72 ore. Stiamo arrivando al 15 luglio, quando scadrà la clausola di 52 milioni, e la conferma di quanto vi abbiamo raccontato è arrivata direttamente dal centravanti durante l’evento di questa sera al Viola Park. Già a partire dal 24 giugno quando c’erano mille voci sull’Al Qadsiah (mai presa in considerazione), ma anche nell’ultima settimana. Dall’8 luglio vi abbiamo raccontato che la tendenza (confermata) era quella di restare alla Fiorentina con entrambi i piedi, avevamo svelato un passaggio fondamentale, ovvero che il club viola stava pensando a un prolungamento e adeguamento dell’ingaggio di circa 4 milioni a stagione. Eppure anche negli ultimi giorni erano emerse voci su una telefonata di Simone Inzaghi per l’Al-Hilal (non ci risulta) e addirittura un pressing del Napoli che è evidentemente impegnato su altri fronti. Talmente infondate che adesso viaggiamo verso un’unica soluzione, si chiama Fiorentina.

Su Kean tutto tace. Chi aveva pensato a Kean, adesso sta pensando a Retegui perché l'Al Qadisha ha offerto all'Atalanta 53 milioni. Questo vuol dire che Kean, che ha la clausola da 52 milioni, non ha aperto alla destinazione. L'Atalanta continua comunque a chiedere 60 milioni… pic.twitter.com/lY3DeKfWsm — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) July 8, 2025



