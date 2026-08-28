Aquilani: “Thorstvedt è a disposizione, ma vedremo cosa succederà. Esposito? Conosce il calcio, può giocare sia da 9 che da 10”

28/08/2026 | 15:17:47

Alberto Aquilani, alla vigilia della sfida contro il Torino, la prima al Mapei Stadium, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole.

Su Berardi, Idzes e Walukiewicz: “Idzes si è allenato, Berardi si è allenato, Leysen comunque si è fatto una settimana con noi, quindi c’è Walukiewicz ancora fuori, è l’unico che è ancora un po’ indietro rispetto a quelli che erano programmati per rientrare, poi ci sono altri che hanno dei tempi ancora più lunghi. Però, già rivedere questi calciatori è qualcosa di positivo perché si inizia a lavorare”.

Su Thorstvedt: “Kristian, finché lo vedo, anche solo che si allena con la maglietta verde, lo prendo in considerazione. Abbiamo già parlato, detto e ridetto, quindi io poi faccio l’allenatore e alleno chi ho in campo, chi è a disposizione e chi mi dimostra che è consapevole e attivo nel voler fare una grande partita. Ha fatto meglio gli ultimi giorni, si è messo a disposizione, quindi ha dato disponibilità a livello fisico e poi l’ho fatto entrare perché è un giocatore importante. Adesso mancano ancora dei giorni, poi quando finirà tutto ci risiederemo e capiremo quello che si vuol fare, sapendo che io poi metto in campo sempre gente molto motivata”.

Su Esposito e Bowie, i nuovi attaccanti arrivati al posto di Pinamonti: “Sono due attaccanti differenti, Andrea è sempre stato un attaccante da area di rigore mentre Sebastiano in queste ultime esperienze si è sempre trovato a giocare vicino a un attaccante. Per me può fare tutto, può giocare da 9, può giocare da 10, è ovvio che tutto sia simile all’idea della nostra squadra che sarà sicuramente diversa rispetto a quella che aveva gli anni passati. È un ragazzo che conosce il gioco, un ragazzo che conosce il calcio e quindi secondo me non sarà un problema. Io lo vedo, lo voglio vedere come attaccante perché secondo me ha tutto per diventare un attaccante, seppur con le caratteristiche sue, non con le caratteristiche di un Pinamonti o di un Bowie che sono caratteristiche diverse, quindi il mio obiettivo con lui sarà questo. Può giocare con Bowie, però aspettiamo perché io ho detto finché non lo vedo”.

Foto: Sito Sassuolo