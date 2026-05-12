Aquilani: “Sognare non costa nulla, Palermo forte ma ce la giocheremo”

13/05/2026 | 00:02:55

Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Avellino: “Sono molto contento, poteva essere una partita molto emotiva ma non si è snaturata dimostrando di avere grandi qualità tecniche e di carattere. Hanno un cuore enorme ed è stata una gara specchio della nostra grande stagione. Non tutti di questo gruppo hanno fatto i playoff negli anni scorsi, ma sono stati tutti bravi. L’Avellino è venuto qui per vincere e ha fatto la sua partita, noi non abbiamo mollato un centimetro e abbiamo cercato il risultato. Stiamo meritando tutto quello che stiamo ottenendo. Il Palermo? Ora sognare, non costa nulla! Loro sono una squadra forte e con valori altissimi. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, i ragazzi sono meravigliosi. Abbiamo una chance e dobbiamo giocarcela. So di avere una squadra forte a disposizione, ma restiamo umili. Andiamo a sfidarli con la consapevolezza di non partire favoriti, ma anche di potercela giocare”.

foto x catanzaro